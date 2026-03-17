Lucas Lima, ex de Sandy, surge hospitalizado e expõe diagnóstico

O músico e ex-marido de Sandy, Lucas Lima, apareceu em um hospital e chamou a atenção dos seguidores ao revelar que precisou passar por um procedimento médico.

Segundo contou nas redes sociais, ele vinha enfrentando dores provocadas por uma hérnia e, após tentar controlar o quadro com sessões de fisioterapia, decidiu realizar um bloqueio para aliviar o problema.

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Nos registros publicados, o artista surgiu no ambiente hospitalar e fez questão de tranquilizar os fãs, garantindo que tudo correu bem.

Ele também adiantou que pretende diminuir o ritmo de trabalho nos próximos dias para se dedicar à recuperação.

"Gurizadinha, fiz um procedimentinho chato aqui de bloqueio na minha hérnia. Foi tudo sussa, tudo tranquilo, mas dá uma abalada", iniciou ele.

"Acho que vou precisar dar um tempinho aqui pra me recuperar, volto em breve com entretenimento de altíssimo nível, sofisticação e sensualidade", brincou Lucas.

"Até porque essa hérnia veio de carregar o entretenimento da internet brasileira nas costas", finalizou o músico.