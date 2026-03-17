Suposta indireta de Ana Castela a Zé Felipe causa alvoroço na web

A cantora Ana Castela voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar uma mensagem considerada “enigmática” em seu perfil no TikTok.

A publicação rapidamente gerou interpretações entre os fãs, que associaram o conteúdo a uma possível indireta para Zé Felipe, com quem a artista já teve um relacionamento.

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Na postagem, Ana escreveu: “Tô te esquecendo no meu tempo, meio lento… Mas eu chego lá”.

O trecho foi suficiente para alimentar especulações nos comentários, onde seguidores passaram a debater o possível significado da mensagem.

Na repercussão da web, alguns internautas opinaram sobre o processo de superação. “Eu penso assim, se for pra sofrer é melhor esquecer”, comentou uma pessoa.

Outros sugeriram que a cantora ainda sente falta do ex. “Ana Flavia, admite logo que está com saudades”, escreveu mais um usuário.

Também houve quem saísse em defesa da artista diante das interpretações. “Ainda não entendo como tem gente que odeia a Ana, ela simplesmente está vivendo, está sendo feliz”, afirmou outro comentário.



































































