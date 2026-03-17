Suposta indireta de Ana Castela a Zé Felipe causa alvoroço na web - (crédito: Reprodução/Instagram) A cantora Ana Castela voltou a movimentar as redes sociais após compartilhar uma mensagem considerada “enigmática” em seu perfil no TikTok. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. A publicação rapidamente gerou interpretações entre os fãs, que associaram o conteúdo a uma possível indireta para Zé Felipe, com quem a artista já teve um relacionamento.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Na postagem, Ana escreveu: “Tô te esquecendo no meu tempo, meio lento… Mas eu chego lá”. O trecho foi suficiente para alimentar especulações nos comentários, onde seguidores passaram a debater o possível significado da mensagem. Na repercussão da web, alguns internautas opinaram sobre o processo de superação. “Eu penso assim, se for pra sofrer é melhor esquecer”, comentou uma pessoa. Outros sugeriram que a cantora ainda sente falta do ex. “Ana Flavia, admite logo que está com saudades”, escreveu mais um usuário. Também houve quem saísse em defesa da artista diante das interpretações. “Ainda não entendo como tem gente que odeia a Ana, ela simplesmente está vivendo, está sendo feliz”, afirmou outro comentário. Saiba Mais Mariana Morais MC Roger marca presença no aniversário de 32 anos de DJ Bárbara Labres ao lado de Eri Johnson e reforça parceria musical Mariana Morais Sem açúcar, sem culpa: o chocolate que segue no radar das famosas Mariana Morais Adriana Ribeiro: A Chef que Transforma Vidas com o Doce Sabor da Esperança Mariana Morais Lucas Lima, ex de Sandy, surge hospitalizado e expõe diagnóstico Mariana Morais Stênio Garcia processa as próprias filhas e verdadeiro motivo vem à tona Mariana Morais BBB 26: Solange e Gabriela trocam xingamentos ao vivo e Tadeu toma atitude MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsAna CastelaZé Felipe Por Mariana Morais postado em 17/03/2026 11:49 SIGA