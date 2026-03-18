Solteiro, ex-marido de Ivete Sangalo sensualiza em clique inédito nas redes - (crédito: Instagram) A rotina de treinos de Daniel Cady voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira (17). Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. O nutricionista, de 40 anos, publicou um vídeo direto da academia, no qual aparece executando uma série de exercícios abdominais, evidenciando a boa forma.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO Ao comentar a intensidade da atividade, ele adotou um tom descontraído na legenda e escreveu: “Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê”. Cady é pai de Marcelo, Marina e Helena, filhos de seu relacionamento com a cantora Ivete Sangalo. O casamento entre os dois chegou ao fim em novembro do ano passado. Na ocasião, ambos divulgaram um comunicado conjunto afirmando que a separação ocorreu de maneira madura e respeitosa, após anos de união e a formação da família. pic.twitter.com/wQsu8kGoEN — moonbuzz (@moonbuzzoficial) March 18, 2026 Saiba Mais Mariana Morais Suposta indireta de Ana Castela a Zé Felipe causa alvoroço na web Mariana Morais MC Roger marca presença no aniversário de 32 anos de DJ Bárbara Labres ao lado de Eri Johnson e reforça parceria musical Mariana Morais Sem açúcar, sem culpa: o chocolate que segue no radar das famosas Mariana Morais Adriana Ribeiro: A Chef que Transforma Vidas com o Doce Sabor da Esperança Mariana Morais Lucas Lima, ex de Sandy, surge hospitalizado e expõe diagnóstico Mariana Morais Stênio Garcia processa as próprias filhas e verdadeiro motivo vem à tona MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsdegIveteivete sangalomarido Por Mariana Morais postado em 18/03/2026 07:45 / atualizado em 18/03/2026 07:47 SIGA