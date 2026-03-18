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SENSUALIZOU!

Ex-marido de Ivete Sangalo sensualiza em clique inédito nas redes

Daniel Cady compartilhou imagens da barriga sarada em seu perfil do Instagram

Solteiro, ex-marido de Ivete Sangalo sensualiza em clique inédito nas redes - (crédito: Instagram)
Solteiro, ex-marido de Ivete Sangalo sensualiza em clique inédito nas redes - (crédito: Instagram)

A rotina de treinos de Daniel Cady voltou a chamar atenção nas redes sociais nesta terça-feira (17).

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O nutricionista, de 40 anos, publicou um vídeo direto da academia, no qual aparece executando uma série de exercícios abdominais, evidenciando a boa forma.

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Ao comentar a intensidade da atividade, ele adotou um tom descontraído na legenda e escreveu: “Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê”.

Cady é pai de Marcelo, Marina e Helena, filhos de seu relacionamento com a cantora Ivete Sangalo.

O casamento entre os dois chegou ao fim em novembro do ano passado.

Na ocasião, ambos divulgaram um comunicado conjunto afirmando que a separação ocorreu de maneira madura e respeitosa, após anos de união e a formação da família.

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 18/03/2026 07:45 / atualizado em 18/03/2026 07:47
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