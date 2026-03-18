Jogador do Corinthians toma atitude ousada em clique inédito de Maísa - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma troca recente nas redes sociais envolvendo o jogador Memphis Depay e a atriz Maisa Silva voltou a chamar a atenção dos fãs e gerou novos comentários sobre a relação entre os dois.

O atleta do Corinthians interagiu em uma publicação da artista, que dividia com seguidores registros de uma viagem pela Suíça.

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Nas imagens, Maisa surge vestindo uma peça da grife japonesa Evisu, o que motivou a resposta direta de Depay.

“Deixa eu segurar essa calça jeans da Evisu rapidinho”, escreveu ele, acrescentando emojis de fogo e um gesto com a mão.

A mensagem repercutiu rapidamente e não passou batida pelos internautas, que apontaram um possível tom de flerte e voltaram a especular sobre uma aproximação entre os dois.

O episódio, inclusive, reforça outros momentos recentes em que ambos estiveram juntos. Em agosto de 2025, eles participaram da festa de aniversário de João Silva, filho de Faustão, onde foram vistos em clima de proximidade.

Na época, diante da repercussão, Maisa tratou de esclarecer os rumores e negou qualquer envolvimento amoroso.

“Sou torcedora do Corinthians e somos amigos! Obrigada por perguntar, para evitar qualquer desentendimento”, afirmou.

No início deste ano, o jogador compartilhou em seu perfil um vídeo da atriz acompanhado da legenda em inglês “Essa sabe viver”.

O registro foi feito durante a visita de Maisa à Neo Química Arena, ocasião em que ela acompanhou uma partida do clube.