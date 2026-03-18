Ex-atriz da Globo rasga o verbo contra diretor da emissora: 'Racista e abusivo'

A atriz Roberta Rodrigues trouxe novamente à tona um episódio delicado de sua trajetória profissional ao comentar, em entrevista, a ação judicial que moveu contra a TV Globo.
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A declaração foi feita durante participação no programa "Sem Censura", exibido nesta terça-feira (17).
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Durante a conversa, a artista relatou ter enfrentado um caso de racismo nos bastidores de uma produção da emissora, envolvendo um diretor.
Ao relembrar o ocorrido, ela não poupou palavras: “Eu passei por um processo, um caso de racismo”. Em seguida, detalhou a conduta do profissional.
“É, com um diretor. E esse diretor, ele foi muito agressivo, ele foi racista, né? E abusivo.”
Roberta também destacou que sempre pautou sua postura no respeito dentro do ambiente de trabalho e que, diante de qualquer situação de desrespeito, buscaria seus direitos.
Sem encontrar abertura para diálogo no momento em que tentou resolver a situação internamente, a atriz decidiu levar o caso adiante.
“Eu queria ter tido, eu precisava de uma escuta, não existiu essa escuta, então eu fui atrás de onde eu pudesse ser ouvida”, afirmou.
A disputa seguiu na Justiça e terminou com decisão favorável à artista, o que ela considera um marco importante.
“E aí eu abri um processo, esse processo ele correu, eu venci esse processo. E isso foi muito importante.”
A atriz Roberta Rodrigues comentou sobre o crime de racismo que sofreu durante as gravações da novela "Nos Tempos do Imperador". Ela processou e venceu a ação! pic.twitter.com/0LENMfzUje— Dan Pimpão (@DanPimpao) March 17, 2026
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