Ex-atriz da Globo rasga o verbo contra diretor da emissora: 'Racista e abusivo' - (crédito: TV Brasil/Sem Censura)

A atriz Roberta Rodrigues trouxe novamente à tona um episódio delicado de sua trajetória profissional ao comentar, em entrevista, a ação judicial que moveu contra a TV Globo.

A declaração foi feita durante participação no programa "Sem Censura", exibido nesta terça-feira (17).

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Durante a conversa, a artista relatou ter enfrentado um caso de racismo nos bastidores de uma produção da emissora, envolvendo um diretor.

Ao relembrar o ocorrido, ela não poupou palavras: “Eu passei por um processo, um caso de racismo”. Em seguida, detalhou a conduta do profissional.

“É, com um diretor. E esse diretor, ele foi muito agressivo, ele foi racista, né? E abusivo.”

Roberta também destacou que sempre pautou sua postura no respeito dentro do ambiente de trabalho e que, diante de qualquer situação de desrespeito, buscaria seus direitos.

Sem encontrar abertura para diálogo no momento em que tentou resolver a situação internamente, a atriz decidiu levar o caso adiante.

“Eu queria ter tido, eu precisava de uma escuta, não existiu essa escuta, então eu fui atrás de onde eu pudesse ser ouvida”, afirmou.

A disputa seguiu na Justiça e terminou com decisão favorável à artista, o que ela considera um marco importante.

“E aí eu abri um processo, esse processo ele correu, eu venci esse processo. E isso foi muito importante.”