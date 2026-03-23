Clarice Alves confirma lançamentos quase simultâneos no Brasil e na Espanha - (crédito: : Carlos de Lucas)



A atriz Clarice Alves terá novos trabalhos chegando ao público ao longo de 2026. Dividindo a rotina entre Brasil e Espanha, a artista vem ampliando sua presença em produções por todo o globo e atuando em diferentes idiomas.

Sua carreira reflete um movimento cada vez mais comum de artistas que transitam entre projetos realizados em diferentes países.

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Entre os projetos previstos para este ano está o filme “Todo Lo Que Nunca Fuimos”, que estreia nos cinemas da Espanha em 5 de junho.

Inspirado no best-seller da escritora espanhola Alice Kellen, o longa é dirigido por Jorge Alonso e foi filmado em locações no País Basco.

A adaptação traz a atriz portuguesa Margarida Corceiro no papel de Leah e o ator espanhol Maxi Iglesias como Axel, personagens centrais da história.

A narrativa acompanha uma jovem que tenta reconstruir a própria vida após a morte dos pais e passa a morar com o melhor amigo do irmão, relação marcada por sentimentos complexos, luto e recomeços.

Enquanto o filme chega às telas na Europa, o público brasileiro também poderá acompanhar a atriz em um novo projeto nacional.

Clarice integra o elenco da sexta temporada da série “Impuros”, criada por Alexandre Fraga e ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1990.

A produção acompanha a trajetória de Evandro do Dendê, personagem interpretado por Raphael Logam, um jovem da favela que entra para o tráfico após a morte do irmão e acaba ascendendo na hierarquia do crime.

Paralelamente, a narrativa segue a perseguição do policial federal Victor Morello, vivido por Rui Ricardo Diaz. A sexta temporada estreia em 1º de maio no Disney+.

Além da atuação, Clarice Alves também vem ampliando sua presença nos bastidores do audiovisual. A atriz integra a pré-produção do longa “Virando o Jogo”.

Desenvolvido em parceria com a produtora Camisa listrada, com o ex-jogador da seleção brasileira, Real Madrid e Fluminense, Marcelo Vieira, e dirigido pela cineasta Tatiana Fragoso, o longa aborda o universo do futebol feminino e acompanha a trajetória de uma jovem determinada a conquistar espaço para sua equipe em uma competição tradicionalmente dominada por homens.

O filme tem lançamento previsto para 2027, ano em que o Brasil sediará a 2027 FIFA Women’s World Cup, e surge em um momento de crescente visibilidade da modalidade no país.