Senhora do Destino terá remake internacional após acordo da Globo - (crédito: Observatorio dos Famosos)





A Globo está acertando parcerias internacionais com suas novelas para além do Brasil, e Senhora do Destino, uma das produções de maior sucesso de sua história, ganhará uma adaptação no Peru.

Segundo informações do jornal O Globo, a emissora carioca fechou um acordo com a América TV e a Barrio Producciones, e as gravações já tiveram início, com previsão de estreia para o próximo mês de abril, cujo dia exato ainda não foi oficializado.

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Senhora do Destino, criada e escrita por Aguinaldo Silva, foi veiculada originalmente entre 2004 e 2005, tornando-se um grande sucesso de audiência com a saga emocionante de Maria do Carmo (Susana Vieira), uma mulher nordestina que, abandonada pelo marido, parte de Pernambuco para o Rio de Janeiro com os cinco filhos.

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A expectativa inicial é de que a parceria com a Globo reúna a adaptação de outras duas novelas de sucesso, aos quais ainda não foram reveladas. Além disto, outras tramas do canal ganharam versões internacionais recentemente, como Leyla, adaptação turca de Avenida Brasil (2012), de João Emanuel Carneiro, e a versão portuguesa de Páginas da Vida (2006), de Manoel Carlos, atualmente no ar pela SIC.

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