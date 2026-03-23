O Mandaloriano e Grogu: Vilões do filme são revelados em novo teaser - (crédito: Observatorio do Cinema)

A Disney divulgou um novo teaser de O Mandaloriano e Grogu, revelando os principais antagonistas do filme que marca o retorno de Star Wars às telonas.

A prévia mostra Din Djarin e Grogu enfrentando diferentes ameaças ao longo da jornada. No vídeo, o protagonista resume os perigos que encontrará: Gângsteres, criminosos de guerra e monstros.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Confira o teaser no final da página.

Tudo sobre O Mandaloriano e Grogu

"O maligno Império caiu, e os senhores da guerra imperiais permanecem espalhados pela galáxia. Enquanto a incipiente Nova República trabalha para proteger tudo pelo que a Rebelião lutou, eles contam com a ajuda do lendário caçador de recompensas Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e seu jovem aprendiz Grogu", diz a sinopse do filme.

Sigourney Weaver, Pedro Pascal, Johnny Coyne e Jeremy Allen White como Rotta, o Hutt estão no elenco.

Leia também: Senhora do Destino terá remake internacional após acordo da Globo

Jon Favreau, responsável por dar vida à série, retorna para dirigir e produzir o longa, ao lado de Kathleen Kennedy e Dave Filoni.

O Mandaloriano e Grogu estreia em 21 de maio nos cinemas.

Teaser: