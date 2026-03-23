O Mandaloriano e Grogu: Vilões do filme são revelados em novo teaser

A Disney divulgou um novo teaser de O Mandaloriano e Grogu, revelando os principais antagonistas do filme que marca o retorno de Star Wars às telonas.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A prévia mostra Din Djarin e Grogu enfrentando diferentes ameaças ao longo da jornada. No vídeo, o protagonista resume os perigos que encontrará: Gângsteres, criminosos de guerra e monstros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira o teaser no final da página.
Tudo sobre O Mandaloriano e Grogu
"O maligno Império caiu, e os senhores da guerra imperiais permanecem espalhados pela galáxia. Enquanto a incipiente Nova República trabalha para proteger tudo pelo que a Rebelião lutou, eles contam com a ajuda do lendário caçador de recompensas Mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) e seu jovem aprendiz Grogu", diz a sinopse do filme.
Sigourney Weaver, Pedro Pascal, Johnny Coyne e Jeremy Allen White como Rotta, o Hutt estão no elenco.
Jon Favreau, responsável por dar vida à série, retorna para dirigir e produzir o longa, ao lado de Kathleen Kennedy e Dave Filoni.
O Mandaloriano e Grogu estreia em 21 de maio nos cinemas.
Teaser:
Saiba Mais
- Diversão e Arte Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (23/3)
- Diversão e Arte Fernanda Lima revela hábito de Rodrigo Hilbert: ‘Dá tesão’
- Diversão e Arte Rita Batista revela se pode desistir do jornalismo para seguir carreira de atriz
- Diversão e Arte Fernanda Montenegro fala sobre possível aposentadoria: "Só tenho o presente"
- Diversão e Arte Ângela Vieira relembra detalhes do ensaio para a Playboy
- Diversão e Arte Enterro do ator Juca de Oliveira reúne famosos e familiares