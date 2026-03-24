Filha de Silvio Santos mira na política e vai concorrer como deputada federal por SP

A apresentadora Silvia Abravanel decidiu ingressar na vida política e disputará uma vaga como deputada federal por São Paulo nas eleições deste ano.

Filha de Silvio Santos, ela oficializa sua filiação ao Partido Social Democrático (PSD) na tarde desta terça-feira (24), em um evento na sede da sigla, localizada no bairro da Bela Vista. As informações são do jornal O Dia.

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Ela é filha de Silvio Santos com Maria Aparecida Vieira, conhecida como Cidinha. Na vida pessoal, é casada com o cantor Gustavo Moura, que faz dupla com Rafael, e mãe de Luana e Amanda.

Passos do pai

A entrada na política segue um caminho que já foi, ainda que brevemente, trilhado por seu pai.

Em 1989, durante as eleições presidenciais no Brasil, Silvio Santos chegou a lançar candidatura à Presidência da República de forma inesperada.

Na ocasião, foi convidado pelo Partido Municipalista Brasileiro (PMB) para substituir Armando Corrêa, cuja candidatura havia sido barrada.

A adesão ocorreu às vésperas do pleito, gerando grande repercussão. No entanto, a Justiça Eleitoral impugnou a candidatura pouco antes do primeiro turno, apontando irregularidades na formação do partido e no registro da chapa, o que retirou o apresentador da disputa.







































