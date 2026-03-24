Bruna Biancardi abre o jogo e expõe preocupação com a criação das filhas

Esposa de Neymar falou sobre a exposição das filhas na mídia

Bruna Biancardi abre o jogo e expõe preocupação com a criação das filhas - (crédito: Instagram)

Bruna Biancardi tem adotado uma postura mais reservada quando o assunto é a exposição das filhas nas redes sociais.

Mesmo mantendo uma carreira ativa no ambiente digital, ela afirma buscar um ponto de equilíbrio entre a visibilidade pública e a proteção da intimidade das crianças, Mavie e Mel.

Durante entrevista concedida à Marie Claire, a empresária detalhou como lida com a presença das meninas no ambiente online. Segundo ela, a participação das filhas é permitida, mas com idos limites.

“Elas [Mavie e Mel] participam [da vida pública], mas até certo ponto. Ficamos nessa dúvida quando a Mavie nasceu de ‘a gente vai mostrar?’ Acho que seria impossível não mostrar aqui no Brasil. Se a gente não mostrasse, alguém ia”, explicou.

A decisão de moderar o conteúdo compartilhado também foi influenciada por situações delicadas enfrentadas anteriormente.

Bruna já recorreu à Justiça após ataques e comentários preconceituosos direcionados às crianças, o que reforçou a necessidade de maior controle sobre o que é publicado.

“Tento ter esse equilíbrio para proteger, porque na internet hoje em dia, as pessoas são maldosas. Queremos colocá-las em uma ‘bolha’, mas eu mostro um pouquinho porque elas são fofinhas e a gente quer compartilhar", explicou ela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Morais

Por Mariana Morais
postado em 24/03/2026 11:24
