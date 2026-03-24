Gracyanne Barbosa comete gafe e atitude é exposta por seguidores nas redes - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Gracyanne Barbosa movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (24) ao publicar registros de sua rotina de exercícios.

O conteúdo reúne fotos, vídeos e também momentos ao lado do namorado, Gabriel Cardoso.

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"Treino, alimentação saudável, risadas e conexão . Marque alguém que incentiva a ser melhor todos os dias", escreveu ela na legenda, que inclui ainda cliques em clima de romance com o parceiro.

Reconhecida pelo estilo de vida regrado, com treinos intensos e uma dieta marcada pelo alto consumo de ovos, a musa fitness acabou chamando atenção por um detalhe inesperado após a publicação.

Seguidores notaram que, pouco depois de compartilhar o conteúdo, a própria Gracyanne deixou um comentário na postagem como se fosse outra pessoa. "Que legal! [emoji de coração]", dizia o comentário.

Para internautas, a situação indica que ela teria esquecido de alternar para um "perfil fake" antes de comentar na própria foto. O comentário foi apagado logo após a repercussão.