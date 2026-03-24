Ator da Globo morre aos 66 anos e motivo vem à tona

O ator Gerson Brenner morreu na noite de segunda-feira (23), aos 66 anos.

Ele estava internado desde o dia 16 no Hospital São Luiz Itaim, onde permanecia na UTI.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A causa do falecimento foi falência múltipla dos órgãos, conforme informado após sua morte.

Longe da televisão há mais de duas décadas, o artista convivia com limitações após atingido na cabeça durante uma tentativa de assalto, há cerca de 27 anos, enquanto se deslocava de São Paulo para o Rio de Janeiro para gravações da novela "Corpo Dourado".

Gerson Brenner deixa a esposa, Marta Mendonça, de 64 anos, além das filhas Vitória Brenner, de 25, e Anna Luisa Haas Oliveira, de 31.

Carreira brilhante

A carreira do ator teve início nos anos 1980, período em que atuou como modelo, participou de campanhas publicitárias e também se dedicou ao teatro.

Ainda naquela década, passou a integrar produções televisivas, dando início a uma fase de maior visibilidade.

Na TV, construiu um currículo com passagens por novelas exibidas pela TV Globo, como "Top Model", "Lua Cheia de Amor", "Deus Nos Acuda", "Olho no Olho" e "Vira Lata". Também integrou o elenco de "Tocaia Grande".

Um de seus trabalhos mais lembrados foi em "Rainha da Sucata", quando interpretou Gérson Giovanni, personagem ligado à popular Dona Armênia, papel que ampliou seu reconhecimento nacional.







