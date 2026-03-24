Bárbara Borges é abordada por bandidos e expõe momentos de terror na web - (crédito: Instagram)

A atriz Bárbara Borges, de 47 anos, recorreu às redes sociais na segunda-feira (23) para compartilhar um episódio de insegurança vivido recentemente em Copacabana.

O caso aconteceu no domingo (22), por volta das 14h, logo após ela deixar um restaurante na região.

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De acordo com o relato, a artista foi alvo de uma tentativa de furto enquanto estava na calçada.

Criminosos em uma motocicleta se aproximaram utilizando mochilas com a identidade visual de um popular aplicativo de entregas, estratégia que, segundo ela, ajudou a disfarçar a ação.

O momento escolhido coincidiu com um breve instante em que a atriz pegou o celular para responder a uma mensagem.

A investida foi rápida e surpreendeu a atriz, mesmo com ela atenta ao redor. "Foi o tempo que consegui travar o celular com os meus dedos", relembrou a atriz.

Ela contou que conseguiu reagir a tempo, segurando o aparelho com firmeza e fazendo um movimento contrário ao do assaltante, que chegou a encostar em suas mãos, mas não conseguiu levar o objeto.

Segundo ela, o susto provocou uma intensa descarga de adrenalina e dificultou o sono, fazendo com que revivesse repetidamente a situação.

Ao final do desabafo, a artista direcionou críticas ao poder público, apontando o episódio como consequência de falhas estruturais na segurança.