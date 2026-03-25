BBB 26: Jonas abre o jogo e revela se 'fez gol' em Jordana debaixo do edredom

Jonas Sulzbach, que foi eliminado nesta terça-feira (24) do "BBB 26", comentou abertamente sobre sua proximidade com Jordana Morais dentro da casa.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Em participação no “Bate-Papo BBB”, ele detalhou o que aconteceu entre os dois após a última festa, na madrugada de sábado (21).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante a entrevista, conduzida por Gil do Vigor, o ex-participante foi questionado diretamente sobre a pegação debaixo do edredom com a advogada.
Ao ser perguntado se houve algo além de beijos quentes, Jonas respondeu de forma aos risos: "Não... foi mais quente, mas não foi gol. A bola não entrou na rede".
Na sequência, o apresentador acrescentou que a situação se limitou a beijos e “vigor”, o que foi confirmado pelo entrevistado.
"Se o povo me deixasse mais um pouco, talvez, né? Vai saber...", disse Jonas, deixando a possibilidade em aberto.
Apesar dos envolvimentos ao longo do programa, ele garantiu que não pretende dar continuidade a nenhum romance fora do confinamento.
"Não. Não tem condições. É uma afirmação! Foi o momento. Foi muito legal. Foi muito bom todos. Só que não. Tem que conhecer a pessoa melhor. Acho que são pessoas que não vão fazer parte da minha vida, acho que por distância ou alguma outra condição", afirmou.
????VEJA: Jonas e Jordana foram para debaixo do edredom depois da festa. #BBB26 #FestaBBB— Hora da Fofoca (@horadafofocatv) March 21, 2026
https://t.co/pLXuRZlHxt
Saiba Mais
- Mariana Morais Filha de Silvio Santos mira na política e vai concorrer como deputada federal por SP
- Mariana Morais O que explica o crescimento da música gospel nas plataformas digitais
- Mariana Morais Bruna Biancardi abre o jogo e expõe preocupação com a criação das filhas
- Mariana Morais Ator da Globo morre aos 66 anos e motivo vem à tona
- Mariana Morais Bastidores da música: Vini Fono, o especialista que cuida da voz de grandes artistas brasileiros
- Mariana Morais Gracyanne Barbosa comete gafe e atitude é exposta por seguidores nas redes