BBB 26: Jonas abre o jogo e revela se 'fez gol' em Jordana debaixo do edredom - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Jonas Sulzbach, que foi eliminado nesta terça-feira (24) do "BBB 26", comentou abertamente sobre sua proximidade com Jordana Morais dentro da casa.

Em participação no “Bate-Papo BBB”, ele detalhou o que aconteceu entre os dois após a última festa, na madrugada de sábado (21).

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Durante a entrevista, conduzida por Gil do Vigor, o ex-participante foi questionado diretamente sobre a pegação debaixo do edredom com a advogada.

Ao ser perguntado se houve algo além de beijos quentes, Jonas respondeu de forma aos risos: "Não... foi mais quente, mas não foi gol. A bola não entrou na rede".

Na sequência, o apresentador acrescentou que a situação se limitou a beijos e “vigor”, o que foi confirmado pelo entrevistado.

"Se o povo me deixasse mais um pouco, talvez, né? Vai saber...", disse Jonas, deixando a possibilidade em aberto.

Apesar dos envolvimentos ao longo do programa, ele garantiu que não pretende dar continuidade a nenhum romance fora do confinamento.

"Não. Não tem condições. É uma afirmação! Foi o momento. Foi muito legal. Foi muito bom todos. Só que não. Tem que conhecer a pessoa melhor. Acho que são pessoas que não vão fazer parte da minha vida, acho que por distância ou alguma outra condição", afirmou.