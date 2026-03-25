BBB 26: Jonas morre na praia e devolve fortuna à TV Globo após eliminação

A trajetória de Jonas Sulzbach no “BBB 26” chegou ao fim na noite de terça-feira (24), quando ele foi eliminado com 53% dos votos.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Apesar da saída, o modelo acumulou um desempenho de destaque ao conquistar quatro vezes a liderança da semana ao longo do reality.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O posto de Líder garantia, além de vantagens estratégicas no jogo, a possibilidade de conquistar um prêmio extra: um apartamento avaliado em R$ 270 mil, oferecido em parceria entre a MRV e a TV Globo.
No entanto, havia uma condição para ficar com o imóvel: alcançar o Top 10 da competição.
Como Jonas deixou o programa antes dessa etapa, ele acabou não garantindo o prêmio, que retorna aos cofres da emissora.
Mesmo com o domínio nas provas de liderança, o participante não poderia acumular mais de um imóvel.
A proposta da dinâmica era beneficiar diferentes brothers ao longo da temporada, algo que não se concretizou, já que, durante cerca de dois meses, o poder máximo do jogo ficou concentrado nas mãos de Jonas e de Alberto.
Jonas perguntou se ele vai ganhar o apartamento.
Gil: "Vai não, menino. Tu já perdeu, se lascasse. Já foi!"
Jonas pediu um apartamento para o patrocinador. #BBB26 pic.twitter.com/snDoP3VuPr— Dantas (@Dantinhas) March 25, 2026
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Milena faz revelação inédita sobre Jonas após eliminação do rival
- Mariana Morais BBB 26: Jonas abre o jogo e revela se 'fez gol' em Jordana debaixo do edredom
- Mariana Morais Filha de Silvio Santos mira na política e vai concorrer como deputada federal por SP
- Mariana Morais O que explica o crescimento da música gospel nas plataformas digitais
- Mariana Morais Bruna Biancardi abre o jogo e expõe preocupação com a criação das filhas
- Mariana Morais Ator da Globo morre aos 66 anos e motivo vem à tona