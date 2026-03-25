BBB 26: Jonas morre na praia e devolve fortuna à TV Globo após eliminação - (crédito: TV Globo)

A trajetória de Jonas Sulzbach no “BBB 26” chegou ao fim na noite de terça-feira (24), quando ele foi eliminado com 53% dos votos.

Apesar da saída, o modelo acumulou um desempenho de destaque ao conquistar quatro vezes a liderança da semana ao longo do reality.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O posto de Líder garantia, além de vantagens estratégicas no jogo, a possibilidade de conquistar um prêmio extra: um apartamento avaliado em R$ 270 mil, oferecido em parceria entre a MRV e a TV Globo.

No entanto, havia uma condição para ficar com o imóvel: alcançar o Top 10 da competição.

Como Jonas deixou o programa antes dessa etapa, ele acabou não garantindo o prêmio, que retorna aos cofres da emissora.

Mesmo com o domínio nas provas de liderança, o participante não poderia acumular mais de um imóvel.

A proposta da dinâmica era beneficiar diferentes brothers ao longo da temporada, algo que não se concretizou, já que, durante cerca de dois meses, o poder máximo do jogo ficou concentrado nas mãos de Jonas e de Alberto.