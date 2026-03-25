BBB 26: Milena faz revelação inédita sobre Jonas após eliminação do rival - (crédito: TV Globo)

A eliminação de Jonas Sulzbach marcou a noite desta terça-feira (24) no “BBB 26”.

O modelo deixou a disputa no 10º Paredão, que também contava com Gabriela e Juliano, após receber 53% dos votos do público.

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Pouco depois da saída do brother, o clima na casa seguiu movimentado. Em uma conversa no quarto, Milena surpreendeu ao fazer um comentário sobre o ex-rival enquanto falava com Ana Paula e Samira Sagr.

Ao abordar a aparência de Jonas, Milena reconheceu a beleza do modelo, destacando que só se sentia à vontade para comentar após a eliminação dele.

"Ele é bonito. Não podemos negar que ele é bonito, agora eu posso falar porque ele não está aqui mais".

Apesar disso, ela afirmou que os conflitos ao longo do jogo mudaram sua percepção.

"É que a gente perdeu o encanto, mas é um padrão da sociedade", disse ela, que protagonizou diversos embates com o modelo na casa.

Na sequência, Samira também opinou e afirmou que o visual de Jonas mudava em momentos de irritação.

"Mas quando ele fica bravo ele não fica bonito. O olho fica muito [estranho]", avaliou. Ana Paula concordou: "É, ele fica estranhíssimo".