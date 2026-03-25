BBB 26: Milena faz revelação inédita sobre Jonas após eliminação do rival

A eliminação de Jonas Sulzbach marcou a noite desta terça-feira (24) no “BBB 26”.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O modelo deixou a disputa no 10º Paredão, que também contava com Gabriela e Juliano, após receber 53% dos votos do público.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Pouco depois da saída do brother, o clima na casa seguiu movimentado. Em uma conversa no quarto, Milena surpreendeu ao fazer um comentário sobre o ex-rival enquanto falava com Ana Paula e Samira Sagr.
Ao abordar a aparência de Jonas, Milena reconheceu a beleza do modelo, destacando que só se sentia à vontade para comentar após a eliminação dele.
"Ele é bonito. Não podemos negar que ele é bonito, agora eu posso falar porque ele não está aqui mais".
Apesar disso, ela afirmou que os conflitos ao longo do jogo mudaram sua percepção.
"É que a gente perdeu o encanto, mas é um padrão da sociedade", disse ela, que protagonizou diversos embates com o modelo na casa.
Na sequência, Samira também opinou e afirmou que o visual de Jonas mudava em momentos de irritação.
"Mas quando ele fica bravo ele não fica bonito. O olho fica muito [estranho]", avaliou. Ana Paula concordou: "É, ele fica estranhíssimo".
Milene fala sobre Jonas:— CHOQUEI (@choquei) March 25, 2026
“Não podemos negar que ele é bonito. Agora eu posso falar, ele não está aqui mais” #BBB26
pic.twitter.com/1bbeiud5Pk
Saiba Mais
- Mariana Morais Filha de Silvio Santos mira na política e vai concorrer como deputada federal por SP
- Mariana Morais O que explica o crescimento da música gospel nas plataformas digitais
- Mariana Morais Bruna Biancardi abre o jogo e expõe preocupação com a criação das filhas
- Mariana Morais Ator da Globo morre aos 66 anos e motivo vem à tona
- Mariana Morais Bastidores da música: Vini Fono, o especialista que cuida da voz de grandes artistas brasileiros
- Mariana Morais Gracyanne Barbosa comete gafe e atitude é exposta por seguidores nas redes
- Mariana Morais BBB 26: Jonas abre o jogo e revela se 'fez gol' em Jordana debaixo do edredom