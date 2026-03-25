Simone Mendes abre intimidade e revela detalhes de seu casamento

A cantora Simone Mendes abriu detalhes sobre a relação duradoura com Kaká Diniz, com quem está há 13 anos.
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Em entrevista ao Gshow, pequenas atitudes no dia a dia são fundamentais para manter a chama da paixão acesa ao longo do tempo.
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“O Kaká é muito parceiro, presente, e essas demonstrações de carinho são sempre especiais. Após tantos anos, ainda conseguir se surpreender é lindo, mantém acesa a paixão e a admiração de um pelo outro”, afirmou.
A artista destacou que a convivência e os desafios enfrentados juntos contribuíram para fortalecer ainda mais o relacionamento.
“O amor amadurece, cresce e se fortalece. A gente já passou por muita coisa junto e isso só fez a nossa relação ficar mais sólida, com mais respeito e cumplicidade”, declarou.
Mãe de Henry, de 11 anos, e Zaya, de 5, frutos do casamento com Kaká, Simone também compartilhou o que considera essencial para a longevidade da união.
“Acho que é a cumplicidade, muita conversa e Deus. Quando você tem isso dentro de casa, tudo flui melhor. A gente se respeita, se ama, se apoia e caminha junto. Conversamos sobre tudo! A base de qualquer relacionamento é o diálogo”, refletiu.
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