Anitta revela paradeiro do irmão após ele ser preso em Paris - (crédito: Instagram)

A cantora Anitta voltou às redes sociais na noite desta terça-feira (24) para informar que o impasse envolvendo o irmão, Renan Machado, no aeroporto de Paris, foi resolvido.

O empresário havia sido preso após ter o passaporte levado junto com uma jaqueta furtada, mas já está em processo de liberação.

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Nos stories do Instagram, a artista agradeceu o apoio recebido e explicou que a situação foi solucionada com a ajuda de representantes brasileiros no exterior.

“Oi gente, boa noite! Passando aqui para agradecer a todo mundo que entrou em contato e, de alguma maneira, tentou ajudar meu irmão que estava preso. É… calma. Porque a jaqueta dele foi furtada no aeroporto de Paris com o passaporte dentro”, disse.

Segundo ela, o consulado e a embaixada do Brasil atuaram no caso, o que permitiu esclarecer o ocorrido junto às autoridades locais.

“A gente conseguiu muita ajuda do consulado, da embaixada brasileira, já resolvemos. Ele já está sendo solto, já foi comprovado, né? Que… aeroporto é assim, né? Vai que é alguém traficando, alguma coisa assim, enfim”, afirmou.

Anitta também destacou que Renan já deu início à emissão de um novo documento e não deve mais permanecer sob retenção.

“Conseguimos comprovar tudo, ele já está emitindo um novo passaporte e vai ser liberado. Obrigada pela ajuda de todo mundo que… enfim, entrou em contato com pessoas conhecidas. Eu postei aqui nos stories justamente para conseguir obter essa ajuda porque foi um susto, né?”, completou.

O que rolou?

“Ele deixou a jaqueta no raio-X e pegaram. Estava com o passaporte dentro”, explicou Anitta, inicialmente.

Sem o documento, Renan ficou impedido de seguir viagem ou deixar a área de segurança do aeroporto, o que levou à retenção até que o caso fosse devidamente esclarecido.