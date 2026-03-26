BBB 26: Ana Paula atinge números astronômicos com retorno à festa de Alberto Cowboy

Ana Paula Renault viralizou nas redes sociais nesta sexta-feira (26) após concluir o desafio do “Barrado do Baile” e conquistar acesso à festa do líder da semana, Alberto Cowboy.
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O vídeo com a entrada triunfal da participante, publicado no perfil oficial do reality, alcançou números astronômicos em pouco tempo.
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Até o fechamento desta matéria, o conteúdo já acumulava cerca de 7 milhões de visualizações, além de ultrapassar a marca de meio milhão de curtidas e reunir mais de 50 mil comentários de internautas.
Diante do forte engajamento do público, a produção do programa compartilhou um segundo registro do mesmo momento, que também apresentou alto desempenho, somando mais de 5 milhões de visualizações.
A repercussão reforça o alcance da sister fora da casa e evidencia o alto nível de engajamento gerado por sua participação, consolidando seu nome como um dos mais comentados desta edição do reality.
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