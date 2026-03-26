Atriz do 'Vai Que Cola' usa produto capilar, perde a visão e faz alerta - (crédito: Reprodução/Multishow)

Um problema de saúde levou a atriz Cacau Protásio, de 50 anos, a fazer um alerta aos seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (25).

A artista relatou ter enfrentado uma reação intensa após o uso de uma pomada capilar, que resultou em inflamação ocular e perda temporária da visão em um dos olhos.

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Segundo ela, os sintomas surgiram durante a madrugada e foram acompanhados de dor intensa.

"Oi, gente, tudo bem? Vim falar com a mulherada que usa pomada! Vamos ter cuidado. Usei uma pomada ontem e hoje de madrugada acordei com muita dor, uma dor insuportável, que me fazia chorar, não conseguia abrir o olho. Isso aconteceu no meu olho direito. Meu olho esquerdo está verde. Botei um colírio", contou.

A atriz explicou que a região afetada ficou lesionada e que será necessário seguir um tratamento.

"Está machucado. E vou ter que fazer um tratamento. Então para a mulherada que usa pomada: vamos ter cuidado. Porque isso é grave. Não fiquei cega, acredito que não vou ficar. Mas vamos ter cuidado com nossa saúde e nossa vista!", disse.

Ainda no desabafo, ela destacou o nível de desconforto causado pela reação e sugeriu alternativas ao produto.

"É uma dor desesperadora, não desejo para ninguém. Vamos ter cuidado com as pomadas, se puder usar outra coisa: gel infantil, creme, sei lá, mas evite usar pomada", aconselhou.

A assessoria de imprensa da atriz também veio a público e confirmou o diagnóstico.

"Durante o atendimento médico, foi identificado o comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alteração na coloração da região ocular", detalhou o comunicado enviado à revista Quem.

De acordo com a equipe, Cacau já iniciou o tratamento, apresenta boa evolução e segue em repouso.