Atriz do 'Vai Que Cola' usa produto capilar, perde a visão e faz alerta

Um problema de saúde levou a atriz Cacau Protásio, de 50 anos, a fazer um alerta aos seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (25).
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A artista relatou ter enfrentado uma reação intensa após o uso de uma pomada capilar, que resultou em inflamação ocular e perda temporária da visão em um dos olhos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo ela, os sintomas surgiram durante a madrugada e foram acompanhados de dor intensa.
"Oi, gente, tudo bem? Vim falar com a mulherada que usa pomada! Vamos ter cuidado. Usei uma pomada ontem e hoje de madrugada acordei com muita dor, uma dor insuportável, que me fazia chorar, não conseguia abrir o olho. Isso aconteceu no meu olho direito. Meu olho esquerdo está verde. Botei um colírio", contou.
A atriz explicou que a região afetada ficou lesionada e que será necessário seguir um tratamento.
"Está machucado. E vou ter que fazer um tratamento. Então para a mulherada que usa pomada: vamos ter cuidado. Porque isso é grave. Não fiquei cega, acredito que não vou ficar. Mas vamos ter cuidado com nossa saúde e nossa vista!", disse.
Ainda no desabafo, ela destacou o nível de desconforto causado pela reação e sugeriu alternativas ao produto.
"É uma dor desesperadora, não desejo para ninguém. Vamos ter cuidado com as pomadas, se puder usar outra coisa: gel infantil, creme, sei lá, mas evite usar pomada", aconselhou.
A assessoria de imprensa da atriz também veio a público e confirmou o diagnóstico.
"Durante o atendimento médico, foi identificado o comprometimento temporário da visão no olho direito, além de alteração na coloração da região ocular", detalhou o comunicado enviado à revista Quem.
De acordo com a equipe, Cacau já iniciou o tratamento, apresenta boa evolução e segue em repouso.
Saiba Mais
- Mariana Morais Cantora famosa já foi backing vocal de MC Biel, que revela: 'Nunca me estendeu a mão'
- Mariana Morais Gabriel Gonti e Anna Pêgo lançam clipe de 'Descomplica'
- Mariana Morais Chepe Putzu lota sessão de autógrafos em Brasília e consolida sucesso do novo livro
- Mariana Morais Mari Gonzalez se une a ator da Globo para criticar eliminação de Jonas
- Mariana Morais Marido de Sasha rasga o verbo após flagra íntimo de Bruna Marquezine em casa
- Mariana Morais Anitta revela 'paradeiro' do irmão após ele ser preso em Paris