BBB 26: Ana Paula volta à festa de Alberto Cowboy ao som do hit 'Venenosa' - (crédito: TV Globo)

A madrugada desta sexta-feira (26) colocou Ana Paula Renault no centro das atenções nas redes sociais.

A sister protagonizou um momento icônico ao conseguir voltar para a festa do líder da semana, Alberto Cowboy, após superar o desafio do “Barrado do Baile”.

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Depois de várias tentativas frustradas em semanas anteriores, quando foi impedida de participar das festas por decisões de Jonas Sulzbach e do próprio Cowboy, desta vez a participante conseguiu concluir a dinâmica dentro do tempo limite.

A prova exigia que ela abrisse três caixas trancadas, cada uma com um tipo diferente de cadeado.

Para isso, precisou encontrar as chaves corretas em meio a um recipiente com mais de mil opções.

Ainda assim, Ana Paula finalizou a tarefa antes da meia-noite, pegando não só o público, como os rivais de surpresa.

O retorno à festa foi marcado por uma entrada triunfal: ao som de “Venenosa”, de Rita Lee, em alusão ao apelido frequentemente usado por seus adversários no jogo.

A cena rapidamente ganhou repercussão online, impulsionada tanto pela postura da sister quanto pela reação de Alberto.

O episódio acabou se consolidando como mais um momento de destaque na trajetória de Ana Paula dentro do reality.