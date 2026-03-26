BBB 26: Ana Paula volta à festa de Alberto Cowboy ao som do hit 'Venenosa'

A madrugada desta sexta-feira (26) colocou Ana Paula Renault no centro das atenções nas redes sociais.
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A sister protagonizou um momento icônico ao conseguir voltar para a festa do líder da semana, Alberto Cowboy, após superar o desafio do “Barrado do Baile”.
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Depois de várias tentativas frustradas em semanas anteriores, quando foi impedida de participar das festas por decisões de Jonas Sulzbach e do próprio Cowboy, desta vez a participante conseguiu concluir a dinâmica dentro do tempo limite.
A prova exigia que ela abrisse três caixas trancadas, cada uma com um tipo diferente de cadeado.
Para isso, precisou encontrar as chaves corretas em meio a um recipiente com mais de mil opções.
Ainda assim, Ana Paula finalizou a tarefa antes da meia-noite, pegando não só o público, como os rivais de surpresa.
O retorno à festa foi marcado por uma entrada triunfal: ao som de “Venenosa”, de Rita Lee, em alusão ao apelido frequentemente usado por seus adversários no jogo.
A cena rapidamente ganhou repercussão online, impulsionada tanto pela postura da sister quanto pela reação de Alberto.
O episódio acabou se consolidando como mais um momento de destaque na trajetória de Ana Paula dentro do reality.
????AGORA: Ana Paula invade a festa do Cowboy ao som de Cobra Cascavél. #BBB26 pic.twitter.com/TA1nW2FUZw— Central Reality (@centralreality) March 26, 2026
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