Zé Felipe abre o jogo e revela motivo de ter terminado com Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe abriu espaço para perguntas dos seguidores nas redes sociais nesta quarta-feira (25) e acabou abordando temas delicados sobre sua vida pessoal.

Entre as dúvidas enviadas, uma chamou atenção ao questionar sobre a possibilidade de reatar com a Boiadeira.

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Sem fugir do assunto, o artista explicou por que não vê esse cenário como simples. “Você não vai mais voltar pra Ana não, é?”, perguntou um seguidor.

Em resposta, ele destacou as dificuldades de se relacionar com alguém em sua realidade atual.

“Vamos lá! Primeiro, namorar comigo não é fácil, o combo é muito grande. Você me entende? Ainda mais uma menina de 22 anos. Eu tenho três filhos. Da mesma forma que tem muita gente que gosta de mim aqui, tem muita gente que não gosta, tem quem sofre, quem tá em volta”, disse.

Na sequência, Zé Felipe comentou que, embora Ana não demonstrasse incômodo com a situação, ele próprio sentia o peso do contexto.

“Ela falou que nunca pesou pra ela, mas isso me pesava, entende? Eu senti a bagunça que eu fiz ali”, afirmou.

Apesar do término, o cantor reforçou que mantém uma relação de respeito e carinho com a ex e com pessoas próximas a ela.

“Os amigos da Ana, hoje, são meus amigos; a família… eu amo a família da Ana. Isso é pra sempre, mano”, concluiu.