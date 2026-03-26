Cantora famosa já foi backing vocal de MC Biel, que revela: 'Nunca me estendeu a mão' - (crédito: Instagram/Record)

O cantor MC Biel abriu o coração ao falar sobre uma frustração antiga envolvendo a cantora IZA.

A declaração foi feita durante participação no programa Sabadou com Virginia, exibido recentemente.

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Ao relembrar a relação profissional que teve no início da carreira da artista, Biel destacou a proximidade entre os dois naquele período.

“Eu fiz um dump esses dias, e eu vou falar o que tá na minha cabeça, o que tá fresco, eu vi a relação que o Frank [que esteve no programa] tem com a Simone e Simaria, e assim, foi uma pessoa que trabalhou comigo, levei para vários programas, Globo, a gente fez trabalhos expressivos”, afirmou.

Segundo ele, a parceria começou quando um show seu precisou de uma substituição para um refrão que seria interpretado por Ludmilla, que não pôde participar. Foi então que surgiu a sugestão de incluir uma nova voz no projeto.

“Ele me mostrou o conteúdo dessa artista, só que ela era muito artista. Passou semanas, a gente fez ‘Caldeirão do Huck’ e ‘Encontro com Fátima Bernardes’, depois de semanas, foi feito um plano todo para ela, carreira e tal, foi muito rápido”, relatou.

Apesar do início promissor, Biel disse que se decepcionou com o distanciamento ao longo do tempo, principalmente em momentos delicados de sua vida.

"[...] Simplesmente bateu as asas e passei por momentos difíceis na minha vida, e a pessoa nunca me mandou mensagem, estender a mão, perguntar se eu estou bem, se queria alguma oportunidade”, desabafou.

Após ser pressionado durante a entrevista, o cantor confirmou que se referia a IZA, pegando os convidados e o público de surpresa.