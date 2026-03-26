BBB 26: Chaiany e Marciele dão beijo na boca e esquentam Festa do Líder - (crédito: TV Globo)

A madrugada desta sexta-feira (26) foi marcada por mais um momento de proximidade entre Chaiany e Marciele no “BBB 26”.

Durante a Festa do Líder, as duas voltaram a demonstrar intimidade e deram um beijo diante dos demais confinados, mostrando que a química vai além do âmbito da amizade.

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O episódio não é inédito na trajetória das sisters no reality. Dias antes, elas já haviam se beijado durante uma dinâmica patrocinada.

Na ocasião, a atividade orientava: “Escolha um participante para beijar, vale qualquer tipo de beijo”. Sem hesitar, Chaiany chamou a colega: “Vem, Marciele, vem!”.

A aproximação entre as duas, no entanto, começou ainda antes disso.

O primeiro gesto de carinho aconteceu em outra festa, quando dividiram uma piscina de bolinhas e protagonizaram o início da amizade colorida.