Contratado da Record, Dudu Camargo retorna ao SBT e motivo vem à tona

O retorno de Dudu Camargo nas telas do SBT está previsto para abril, marcando um reencontro com a emissora onde construiu boa parte de sua trajetória profissional.
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Atualmente à frente do "Balanço Geral", na Record, o jornalista deverá participar do "Troféu Imprensa", premiação tradicional da casa.
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A volta ganha destaque por ocorrer após uma saída cercada de controvérsias, em 2023, quando o apresentador foi desligado do canal. Na época, o rompimento indicava um distanciamento definitivo.
Ainda assim, a nova gestão da emissora, sob comando de Daniela Beyruti, decidiu convidá-lo para integrar a cerimônia.
De acordo com informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, a participação de Dudu foi autorizada pela Record, mesmo sendo o SBT um dos principais concorrentes na disputa por audiência.
Antes de deixar a emissora paulista, o jornalista esteve à frente do "Primeiro Impacto" por cerca de sete anos, consolidando seu nome no telejornalismo.
Sua demissão ocorreu em junho de 2023. Já no fim de 2025, ele voltou aos holofotes ao vencer o reality show "A Fazenda 17".
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