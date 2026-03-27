Luciana Gimenez age contra a RedeTV! após estreia de Cariúcha no SuperPop - (crédito: Reprodução/RedeTV!) Movimentações recentes nas redes sociais chamaram a atenção do público e levantaram questionamentos sobre a relação de Luciana Gimenez com sua antiga emissora. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. Após mais de 25 anos à frente do "SuperPop", a apresentadora, que deixou a RedeTV! no fim do ano passado, deixou de seguir tanto o perfil do programa quanto o da emissora no Instagram.Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO A mudança de comportamento não passou despercebida entre os internautas, que rapidamente repercutiram o gesto. Apesar disso, tanto o perfil oficial da atração quanto o da emissora seguem acompanhando a apresentadora na plataforma. O episódio acontece em meio a uma nova fase do programa, agora sob o comando de Cariúcha, que fez sua estreia oficial na última quarta-feira (25). A estreia marcou um desempenho expressivo na audiência: a atração atingiu média de 1 ponto, o melhor resultado desde fevereiro de 2025, garantindo o quarto lugar no Ibope e superando a Band. A primeira edição dessa nova etapa contou com participações da atriz Karin Hils e do cantor Tierry. Saiba Mais Mariana Morais Sam Sabbá divulga clipe de 'Donos do Tempo' e revela os bastidores da construção de um sonho Mariana Morais Aos 11 anos, Guilherme Baleixo é escolhido para interpretar Paulo Gustavo no teatro Mariana Morais João Guilherme é o 'Rei da Internet' nos cinemas em filme de Daniel Nascimento Mariana Morais BBB 26: Chaiany e Marciele dão beijo na boca e esquentam Festa do Líder Mariana Morais BBB 26: Ana Paula atinge números astronômicos com retorno à festa de Alberto Cowboy Mariana Morais BBB 26: Ana Paula volta à festa de Alberto Cowboy ao som do hit 'Venenosa' MMMariana Morais +MMMariana Morais ColunistaE-mail TagsCariúchagimenezlucianaLuciana GimenezSuperPop Por Mariana Morais postado em 27/03/2026 08:14 SIGA