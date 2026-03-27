Luciana Gimenez age contra a RedeTV! após estreia de Cariúcha no SuperPop

Movimentações recentes nas redes sociais chamaram a atenção do público e levantaram questionamentos sobre a relação de Luciana Gimenez com sua antiga emissora.

Após mais de 25 anos à frente do "SuperPop", a apresentadora, que deixou a RedeTV! no fim do ano passado, deixou de seguir tanto o perfil do programa quanto o da emissora no Instagram.

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A mudança de comportamento não passou despercebida entre os internautas, que rapidamente repercutiram o gesto.

Apesar disso, tanto o perfil oficial da atração quanto o da emissora seguem acompanhando a apresentadora na plataforma.

O episódio acontece em meio a uma nova fase do programa, agora sob o comando de Cariúcha, que fez sua estreia oficial na última quarta-feira (25).

A estreia marcou um desempenho expressivo na audiência: a atração atingiu média de 1 ponto, o melhor resultado desde fevereiro de 2025, garantindo o quarto lugar no Ibope e superando a Band.

A primeira edição dessa nova etapa contou com participações da atriz Karin Hils e do cantor Tierry.











