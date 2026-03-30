Gkay é processada por banco e reforça rumores de falência

A influenciadora Gkay enfrenta um momento de turbulências na vida profissional, marcado por mais um episódio na Justiça.
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Segundo informações divulgadas pela colunista Fábia Oliveira, a criadora de conteúdo passou a figurar como ré em uma ação movida pelo Banco do Brasil em dezembro de 2025.
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A instituição financeira cobra o pagamento de uma dívida estimada em R$ 1,8 milhão.
Nos autos, o banco relata que, ao longo de 2025, Gkay contratou um empréstimo com a finalidade de quitar débitos anteriores junto à própria instituição.
O acordo previa o parcelamento do valor em 96 vezes, compromisso que, segundo a ação, não teria sido cumprido pela influenciadora.
Ainda conforme a apuração, o Banco do Brasil solicitou à Justiça a possibilidade de penhora e avaliação de bens caso a dívida não seja quitada após eventual determinação judicial.
O processo surge em meio a um período de instabilidade na trajetória da influenciadora, que também tem sido alvo de especulações sobre estar falida.
Os rumores vieram à tona após o surgimento de outro processo milionário movido por uma casa de apostas.
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