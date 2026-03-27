Karoline Lima passa por mudança no visual para celebrar 30 anos de vida

A chegada dos 30 anos marcou uma nova fase para Karoline Lima, que escolheu renovar o visual para celebrar a data, comemorada nesta sexta-feira (27).
Conhecida pelo loiro característico, a influenciadora decidiu atualizar o tom dos fios sem abrir mão da cor que se tornou sua assinatura.
Mãe de Cecília Militão, fruto do antigo relacionamento com o jogador Eder Militão, Karoline optou por uma mudança sutil, mantendo a base clara que já faz parte de sua identidade.
A própria influenciadora reforçou o apego ao visual: "Eu acho que nasci para ser loira e, quanto mais loira, mais me identifico. Nada de voltar para a cor natural do cabelo, não", afirmou em entrevista à revista Quem.
Responsável pela transformação, o cabeleireiro Danilo Herbert explicou que a proposta foi sofisticar o resultado sem perder naturalidade: "Trabalhamos o jogo de luz e sombra, criando dimensão e sofisticação", iniciou.
Ele detalhou ainda a técnica utilizada: "Tons de caramelo e dourado entram para aquecer, enriquecer e dar mais naturalidade ao resultado, enquanto o contraste valoriza ainda mais a beleza dela. Um loiro que acompanha fases, respeita identidade e se transforma com leveza, exatamente como ela".
Vivendo um momento de transição pessoal e profissional, Karoline também refletiu sobre o novo ciclo.
"Acho que esse é o sentido da vida. Sempre estar em busca de novos objetivos, sonhos, melhorias, e esse ano sinto que vou conquistar muitos deles!", declarou.