BBB 26: enquete aponta rejeição histórica de rival de Ana Paula

O clima no "BBB 26" esquentou neste domingo (29/3), com a formação do 12º Paredão da temporada.
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Desta vez, Jordana, Marciele e Solange estão na berlinda e dependem da decisão do público para seguir na disputa pelo prêmio milionário.
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Os números mais recentes indicam vantagem ampla para a eliminação de uma das rivais de Ana Paula.
De acordo com o levantamento consolidado pelo Votalhada, Solange aparece na frente das intenções de saída, com cerca de 84% da preferência nas principais enquetes de sites e redes sociais.
Marciele surge bem atrás, com aproximadamente 7%, enquanto Jordana soma 5%.
O nome de quem deixará o reality será anunciado na próxima terça-feira (31), ao vivo, na TV Globo.
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