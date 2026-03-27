Brother interrompe 'número 2' e corre seminu para atender Big Fone

Uma situação cômica agitou o público do "Gran Hermano", versão argentina do "Big Brother Brasil", nos últimos dias.

Conhecido por provocar reviravoltas no jogo, o tradicional Big Fone voltou a tocar, mas, desta vez, protagonizou um momento pra lá de inusitado.

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Um dos confinados acabou surpreendido pelo toque enquanto fazia o "número dois" no banheiro e, mesmo assim, não hesitou: levantou às pressas, ainda seminu, para atender a ligação.

A cena, é claro, rapidamente ganhou repercussão fora da casa e se viralizou pelas redes sociais.

Internautas reagiram com humor ao episódio. "Isso sim é comprometimento com o jogo", comentou um usuário no X, antigo Twitter.

Outros aproveitaram para comparar formatos: "Sei lá, mas a impressão que dá é que o Gran Hermano é mais divertido do que o BBB". Já um terceiro entrou na brincadeira: "Atendeu na hora que ia cortar o charuto", ironizou.







