Brother interrompe 'número 2' e corre seminu para atender Big Fone

Um dos confinados acabou surpreendido pelo toque enquanto fazia o "número dois" no banheiro e, mesmo assim, não hesitou: levantou às pressas, ainda seminu, para atender a ligação.
A cena, é claro, rapidamente ganhou repercussão fora da casa e se viralizou pelas redes sociais.
Internautas reagiram com humor ao episódio. "Isso sim é comprometimento com o jogo", comentou um usuário no X, antigo Twitter.
Outros aproveitaram para comparar formatos: "Sei lá, mas a impressão que dá é que o Gran Hermano é mais divertido do que o BBB". Já um terceiro entrou na brincadeira: "Atendeu na hora que ia cortar o charuto", ironizou.