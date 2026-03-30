Marisa Orth revela doença e emite alerta: 'Síndrome muito comprometedora'

Após passar cerca de 10 dias afastada por questões de saúde, a atriz Marisa Orth retomou sua agenda profissional no fim de semana e decidiu compartilhar com o público detalhes do período em que esteve doente.

Por meio do Instagram, na noite de domingo (29), a artista revelou que foi diagnosticada com Influenza A e aproveitou para fazer um alerta aos seguidores sobre a importância da prevenção.

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"Aviso: protejam-se! Já estou recuperada, mas essa semana que passou me contaminei com influenza tipo A [do tipo H3N2]", iniciou a veterana.

Na sequência, ela chamou atenção para a circulação simultânea de duas cepas do vírus, destacando os riscos envolvidos.

"A H3N2 é uma síndrome muito comprometedora e muito contagiosa. Há um surto tanto dessa variante, como da versão H1N1”, escreveu ela na legenda.

A atriz também reforçou a necessidade de medidas preventivas, como a vacinação e o uso de máscaras em ambientes com grande circulação de pessoas.

“Há vacinação disponível, mas esse ano o surto começou antes e está mais extenso! Protejam-se! Usem máscaras em locais de muita aglomeração. Em caso de suspeita, procurem um teste, disponível em postos de saúde e algumas drogarias”, comentou, antes de completar.

Por fim, Marisa destacou os impactos da doença em sua rotina e justificou o afastamento dos compromissos profissionais.

“Não é uma bobagem. Lamento pelos compromissos profissionais perdidos. Além de estar muito debilitada eu colocaria pessoas em risco. Acontece. Protejam-se!”, afirmou.