Faustão surge em foto inédita com a família e detalhe chama atenção

O apresentador Fausto Silva surgiu em um novo registro compartilhado nas redes sociais neste domingo (30), em um momento de celebração familiar.
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A imagem foi publicada pelo filho, João Silva, e mostra a família reunida para comemorar o aniversário de Lara, outra herdeira do comunicador.
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Na legenda, João destacou o carinho pela irmã e a relação entre eles.
“Aniversário da minha irmã que admiro profundamente. Como ela mesmo diz ‘a gente se ama não apesar das nossas diferenças, mas justamente por elas’”, escreveu.
A publicação rapidamente repercutiu entre os seguidores, que deixaram diversas mensagens positivas para a família.
O sorriso de Faustão, inclusive, acabou chamando a atenção do público, que ficou feliz de ver o bem-estar do comunicador, que passou por quatro transplantes de órgãos entre 2023 e 2025.
"Parabéns a ela, Deus abençoe família ungida e abençoada. Um grande abraço a todos", comentou uma internauta.
"Que delícia ver o Faustão assim todo sorridente. Parabéns Lara!", disse outra. "Fausto feliz da vida! Amo essa família, lindos demais", acrescentou mais uma seguidora.
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