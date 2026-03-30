BBB 26: Juliano cogita apertar botão de desistência e Ana Paula impede às pressas - (crédito: TV Globo)

Um dos nomes centrais do "BBB 26" esteve a poucos passos de deixar o reality na tarde deste domingo (30).

Abalado emocionalmente após uma sequência de conflitos recentes, Juliano Floss se dirigiu ao botão de desistência e permaneceu diante do dispositivo por alguns instantes.

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A situação só não teve um desfecho mais drástico graças à intervenção de Ana Paula.

Percebendo o estado do colega, ela agiu rapidamente, pediu que ele se acalmasse e evitasse tomar uma decisão precipitada.

Entre os fatores que contribuíram para o momento de fragilidade de Juliano está o embate com Samira.

Nos últimos dias, a loira viu sua popularidade cair nas redes sociais, perdendo seguidores após romper com o antigo aliado.

O desgaste entre os dois se intensificou ainda mais quando ela decidiu votar em Juliano na formação do Paredão deste domingo (30), surpreendendo os demais confinados.