BBB 26: Juliano cogita apertar botão de desistência e Ana Paula impede às pressas

Um dos nomes centrais do "BBB 26" esteve a poucos passos de deixar o reality na tarde deste domingo (30).
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Abalado emocionalmente após uma sequência de conflitos recentes, Juliano Floss se dirigiu ao botão de desistência e permaneceu diante do dispositivo por alguns instantes.
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A situação só não teve um desfecho mais drástico graças à intervenção de Ana Paula.
Percebendo o estado do colega, ela agiu rapidamente, pediu que ele se acalmasse e evitasse tomar uma decisão precipitada.
Entre os fatores que contribuíram para o momento de fragilidade de Juliano está o embate com Samira.
Nos últimos dias, a loira viu sua popularidade cair nas redes sociais, perdendo seguidores após romper com o antigo aliado.
O desgaste entre os dois se intensificou ainda mais quando ela decidiu votar em Juliano na formação do Paredão deste domingo (30), surpreendendo os demais confinados.
???? Juliano esteve a um passo de apertar o botão de desistência, mas Ana Paula o impediu. #BBB26 pic.twitter.com/ZEGz3fNk7m— Espiadinha (@canalespiadinha) March 29, 2026
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