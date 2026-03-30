Ex-BBB retornará à clínica psiquiátrica após pancadaria em barbearia

O ex-BBB Pedro Espíndola pode ser novamente internado em uma clínica psiquiátrica após se envolver em uma confusão dentro de uma barbearia em Curitiba.

A informação foi divulgada pela defesa, que indicou a realização de uma avaliação médica nesta segunda-feira (30/3) para definir os próximos passos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso ganhou repercussão após a circulação de imagens da briga.

Em um primeiro momento, a equipe do ex-BBB, liderada pela advogada Niva Castro, afirmou ter confiado na versão apresentada pela família, que negava a presença dele na gravação.

No entanto, tanto os vídeos quanto o relato do proprietário do estabelecimento, conhecido como França, indicariam que Pedro é, de fato, o homem envolvido no episódio.

Diante da situação, o comerciante procurou o 23º Batalhão da Polícia Militar para registrar um boletim de ocorrência contra o ex-participante do reality.

Segundo o dono da barbearia, a confusão começou após Pedro se recusar a vestir a camisa no local e retirar uma cerveja e um refrigerante da geladeira sem efetuar o pagamento.

Ele também teria se sentado em uma das cadeiras, desconsiderando a ordem de atendimento dos clientes.

Ainda de acordo com o relato, o ex-BBB acendeu um cigarro próximo a uma criança e não atendeu ao pedido para deixar o estabelecimento enquanto fumava, o que teria contribuído para o aumento do tumulto.



































