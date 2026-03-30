Ana Maria perde a paciência com Alberto Cowboy e reação viraliza

Alberto Cowboy marcou presença no "Mais Você" nesta segunda-feira (30), onde comentou abertamente sua trajetória no "BBB 26".

Em conversa com Ana Maria Braga, o veterano fez um balanço da própria participação e enfrentou questionamentos diretos sobre sua relação conturbada com Ana Paula Renault.

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A saída do mineiro aconteceu no domingo (29), após disputar a permanência com Jordana Morais e Leandro Rocha, o Boneco.

Ele deixou a casa com 67,95% da média dos votos, encerrando sua jornada no programa.

Durante o café da manhã no estúdio, um dos principais embates da edição voltou à tona. Ao rever cenas de uma discussão intensa, em que foi acusado por Ana Paula de envolver familiares na estratégia de jogo, Alberto rebateu de forma categórica: "Em momento algum eu falei da família dela."

Na sequência, o ex-brother detalhou seu ponto de vista e reforçou que suas críticas estavam direcionadas exclusivamente à postura da adversária dentro do jogo.

Ana Maria Braga, no entanto, não conseguiu conter as reações negativas ao ouvir as possíveis contradições nas palavras do recém-eliminado. [Vídeo abaixo].

Ainda na entrevista, Cowboy revelou que já esperava o desfecho antes mesmo do anúncio oficial. Segundo ele, evitar o Paredão é uma estratégia inevitável para quem deseja avançar no reality.

"A gente foge do Paredão igual o diabo foge da cruz. A gente tem que fugir, porque é a maneira de sair do programa. Se você não correr do Paredão, uma hora você sai. Não tem jeito."

Cowboy sendo questionado pelo seu posicionamento com as falas polêmicas de Solange sobre Ana Paula, no #MaisVocê:



"Eu não olhei por esse lado ela falar dessas coisas [...] É uma crítica muito forte, eu poderia ter falado que não era pra tanto..." #BBB26pic.twitter.com/oEJTZ2L9Di — Tracklist (@tracklist) March 30, 2026