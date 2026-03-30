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Ana Maria perde a paciência com Alberto Cowboy e reação viraliza

Brother foi eliminado com 67,95% dos votos na tarde deste domingo (29)

Ana Maria perde a paciência com Alberto Cowboy e reação viraliza - (crédito: TV Globo)
Ana Maria perde a paciência com Alberto Cowboy e reação viraliza - (crédito: TV Globo)

Alberto Cowboy marcou presença no "Mais Você" nesta segunda-feira (30), onde comentou abertamente sua trajetória no "BBB 26".

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Em conversa com Ana Maria Braga, o veterano fez um balanço da própria participação e enfrentou questionamentos diretos sobre sua relação conturbada com Ana Paula Renault.

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A saída do mineiro aconteceu no domingo (29), após disputar a permanência com Jordana Morais e Leandro Rocha, o Boneco.

Ele deixou a casa com 67,95% da média dos votos, encerrando sua jornada no programa.

Durante o café da manhã no estúdio, um dos principais embates da edição voltou à tona. Ao rever cenas de uma discussão intensa, em que foi acusado por Ana Paula de envolver familiares na estratégia de jogo, Alberto rebateu de forma categórica: "Em momento algum eu falei da família dela."

Na sequência, o ex-brother detalhou seu ponto de vista e reforçou que suas críticas estavam direcionadas exclusivamente à postura da adversária dentro do jogo. 

Ana Maria Braga, no entanto, não conseguiu conter as reações negativas ao ouvir as possíveis contradições nas palavras do recém-eliminado. [Vídeo abaixo].

Ainda na entrevista, Cowboy revelou que já esperava o desfecho antes mesmo do anúncio oficial. Segundo ele, evitar o Paredão é uma estratégia inevitável para quem deseja avançar no reality.

"A gente foge do Paredão igual o diabo foge da cruz. A gente tem que fugir, porque é a maneira de sair do programa. Se você não correr do Paredão, uma hora você sai. Não tem jeito."

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 30/03/2026 12:12 / atualizado em 30/03/2026 12:12
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