Anitta usa nome de Jesus contra religiosos após sofrer intolerância religiosa

A participação de Anitta no "Domingão com Huck", exibido neste domingo (5), acabou indo além do entretenimento e gerou forte repercussão nas redes sociais.

Convidada da atração, a artista apresentou sucessos da carreira e antecipou faixas de “Equilibrium”, seu novo álbum de estúdio, com lançamento previsto para o dia 16 de abril.

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Entre as músicas, “Meia-noite” chamou atenção por incorporar elementos ligados ao candomblé, aliados a uma sonoridade dançante já conhecida do público.

Nas redes sociais, como é de praxe, choveu críticas com direito a muita intolerância religiosa envolvendo o trabalho da artista e sua fé.

Sem entrar diretamente na polêmica, Anitta compartilhou em suas redes uma mensagem que rebate o tom das críticas:

"Jesus ressuscitou. Ele está presente em todos os lugares, menos no seu discurso violento, criminoso e cheio de intolerância religiosa".

Durante conversa com Luciano Huck, a cantora detalhou a proposta do novo projeto.

"Não é só mistura de ritmos, de músicas que falam de amor, amor próprio, autoconhecimento, mas também fala de religiosidade, espiritualidade em todas as suas vertentes. Não só da que eu sigo, mas todo tipo de crença, de fé, em Deus, em nós mesmos", explicou.







