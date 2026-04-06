BBB 26: Juliano Floss cogita fazer uma proposta polêmica a Leandro Boneco

As estratégias seguem a todo vapor na casa do "BBB 26". Durante a madrugada desta segunda-feira (6), Juliano discutiu a possibilidade de firmar um acordo com Leandro Boneco para fortalecer seu grupo nas próximas votações.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
O plano foi apresentado como uma tentativa de evitar novos riscos para seus aliados, especialmente após a indicação de Samira ao Paredão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
"Eu posso oferecer uma negociação com o Boneco pra gente proteger os nossos e não acontecer o que aconteceu hoje, a Samira ir pro Paredão", afirmou o dançarino.
Em conversa com Ana Paula Renault, o Líder detalhou melhor a proposta que pretende fazer.
"Eu posso oferecer um contrato pra ele, se você achar que é valido. Falar assim: 'Temos alvos em comum, como era antes. Você não vota aqui no nosso grupo e a gente não vota em você até esses alvos saírem", ventilou o Líder.
Ana avaliou que a estratégia pode funcionar, mas sugeriu cautela antes de qualquer movimento, defendendo um alinhamento com Samira, que já teve desentendimentos com o possível aliado.
Juliano, por sua vez, indicou que deve aguardar o resultado do Paredão desta terça-feira (7), no qual a sister enfrenta a votação do público, para então decidir se leva a proposta adiante.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta derrota com rejeição para grupo de Ana Paula
- Mariana Morais Andressa Urach faz desabafo comovente após diagnóstico de doença
- Mariana Morais Dando continuidade no projeto "Proibido", Anna Toledo lança "Emocionada"
- Mariana Morais Cariúcha cai no choro ao fazer relato impactante sobre a filha trans
- Mariana Morais Nail designer das famosas lista as tendências de unhas para o outono 2026
- Mariana Morais Na esteira do sucesso da Disney, Bruno Montaleone retoma personagem em trama com ares de Jane Austen