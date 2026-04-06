BBB 26: Juliano Floss cogita fazer uma proposta polêmica a Leandro Boneco

As estratégias seguem a todo vapor na casa do "BBB 26". Durante a madrugada desta segunda-feira (6), Juliano discutiu a possibilidade de firmar um acordo com Leandro Boneco para fortalecer seu grupo nas próximas votações.

O plano foi apresentado como uma tentativa de evitar novos riscos para seus aliados, especialmente após a indicação de Samira ao Paredão.

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"Eu posso oferecer uma negociação com o Boneco pra gente proteger os nossos e não acontecer o que aconteceu hoje, a Samira ir pro Paredão", afirmou o dançarino.

Em conversa com Ana Paula Renault, o Líder detalhou melhor a proposta que pretende fazer.

"Eu posso oferecer um contrato pra ele, se você achar que é valido. Falar assim: 'Temos alvos em comum, como era antes. Você não vota aqui no nosso grupo e a gente não vota em você até esses alvos saírem", ventilou o Líder.

Ana avaliou que a estratégia pode funcionar, mas sugeriu cautela antes de qualquer movimento, defendendo um alinhamento com Samira, que já teve desentendimentos com o possível aliado.

Juliano, por sua vez, indicou que deve aguardar o resultado do Paredão desta terça-feira (7), no qual a sister enfrenta a votação do público, para então decidir se leva a proposta adiante.