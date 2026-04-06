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BBB 26: enquete aponta derrota com rejeição para grupo de Ana Paula

Jordana, Marciele e Samira disputam o 14º Paredão do reality

BBB 26: enquete aponta derrota com rejeição para grupo de Ana Paula - (crédito: TV Globo)
BBB 26: enquete aponta derrota com rejeição para grupo de Ana Paula - (crédito: TV Globo)

Jordana, Marciele e Samira levaram a pior neste domingo (5) e agora disputam a preferência do público no 14º Paredão do "BBB 26".

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Levantamento mais recente do site Votalhada, que compila enquetes de diferentes plataformas digitais, indica um cenário desfavorável para a participante próxima de Ana Paula.

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De acordo com a média dos dados analisados, Samira lidera a rejeição com 62% dos votos. Na sequência, aparece Jordana, com 34%, enquanto Marciele registra apenas 3%.

O desempenho negativo de Samira é atribuído, em grande parte, à forma como conduziu sua participação no reality.

Ao longo do programa, a sister transitou entre diferentes grupos e protagonizou atitudes consideradas controversas, o que gerou rejeição fora da casa, especialmente em relação aos aliados Ana Paula e Juliano Floss.

O anúncio oficial acontecerá nesta terça-feira (7), ao vivo na TV Globo.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 06/04/2026 08:29 / atualizado em 06/04/2026 08:34
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