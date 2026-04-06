BBB 26: enquete aponta derrota com rejeição para grupo de Ana Paula

De acordo com a média dos dados analisados, Samira lidera a rejeição com 62% dos votos. Na sequência, aparece Jordana, com 34%, enquanto Marciele registra apenas 3%.
O desempenho negativo de Samira é atribuído, em grande parte, à forma como conduziu sua participação no reality.
Ao longo do programa, a sister transitou entre diferentes grupos e protagonizou atitudes consideradas controversas, o que gerou rejeição fora da casa, especialmente em relação aos aliados Ana Paula e Juliano Floss.
O anúncio oficial acontecerá nesta terça-feira (7), ao vivo na TV Globo.