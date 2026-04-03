Cariúcha cai no choro ao fazer relato impactante sobre a filha trans

A apresentadora Cariúcha se emocionou ao falar sobre a trajetória da filha trans, Mirella Basílio, e os desafios enfrentados diante do preconceito.

Durante o "SuperPop", ela relembrou episódios marcantes desde que adotou a jovem, em 2017, após o rompimento com a família biológica.

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Visivelmente abalada, Cariúcha contou que viveu momentos de grande tensão ao perceber o impacto das críticas externas na vida da filha.

"A minha filha, ela pelo julgamento das pessoas, acho que em 2020, a Mirella falou assim pra mim: 'eu vou voltar a ser o que era antes, o morto'", relatou.

A declaração inesperada levou a apresentadora ao desespero. "Eu falei não. Comecei a ficar desesperada. Eu falei: 'Não! Você é a Mirella! Aquele lá morreu", completou.

Ao longo do desabafo, ela também destacou as dificuldades enfrentadas por mulheres trans no país e a importância do acolhimento familiar.

"Eu conversei com ela, fomos para psicóloga, porque o julgamento é muito difícil. É muito difícil ser mulher trans nesse país, o Brasil é o que mais mata mulheres trans", afirmou.

Cariúcha ainda relembrou situações de preconceito no dia a dia, que exigiam batalhas constantes.

"Eu ia no mercado, eu via os olhares das pessoas. Todo dia eu brigava na rua, eu perguntava o que estavam olhando. Aquilo me dava um ódio, olhavam com olhar de julgamento", desabafou.