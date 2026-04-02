Andressa Urach faz desabafo comovente após diagnóstico de doença - (crédito: Instagram)

A influenciadora Andressa Urach usou as redes sociais, nesta quarta-feira (1º), para compartilhar um desabafo sobre saúde mental e o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline (TPB).

No relato, ela revelou ter procurado ajuda profissional recentemente, chegando a considerar a possibilidade de internação voluntária.

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"Essa semana eu busquei ajuda médica, inclusive com possibilidade de internação voluntária. Mas, com o apoio da minha família, consegui me acalmar e estou tirando esse tempo para cuidar da minha mente", contou.

Ao explicar o transtorno, Andressa destacou a intensidade emocional característica da condição.

"O borderline é algo sério. É uma intensidade emocional muito grande. É sentir tudo ao extremo, às vezes sem controle. E quando existe excesso de problemas, pressão, estresse, isso pode desencadear crises ainda mais fortes. A mente fica sobrecarregada e o corpo responde".

A influenciadora também fez questão de combater estigmas associados ao diagnóstico.

"Quem tem borderline não é 'difícil', está em sofrimento. Por isso, cuidar da saúde mental não é opção, é necessidade. Buscar ajuda médica, fazer terapia, ter acompanhamento, é essencial. Mas também existe algo muito importante: rede de apoio. Ter alguém que te escute, que te olha, faz toda diferença".

Segundo ela, reduzir a exposição digital tem sido parte do processo de cuidado.

"E outra coisa que eu aprendi: às vezes é necessário se afastar das redes sociais, do excesso de informação, das comparações e do barulho externo, para conseguir ouvir a própria mente e acalmar o coração".

Por fim, Andressa deixou uma mensagem de acolhimento a quem enfrenta situações semelhantes.

"Se você se identifica com isso, não ignore. Procure ajuda. E lembre: você não está sozinho (a). Sua vida importa".