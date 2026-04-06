Pai de Ana Paula Renault é internado e caso revela sintoma ignorado em idosos

Aos 96 anos, pai de Ana Paula é internado às pressas e motivo vem à tona - (crédito: TV Globo)

A internação do pai de Ana Paula Renault, em Belo Horizonte, após um quadro de infecção urinária com confusão mental, chama atenção para um sinal que ainda passa despercebido em muitos idosos.

Alterações repentinas de comportamento, desorientação e lapsos de consciência costumam ser associados ao envelhecimento, mas podem indicar infecções no organismo.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

No caso de idosos, esse tipo de quadro frequentemente surge antes mesmo de sintomas mais conhecidos, o que dificulta o diagnóstico rápido.

Segundo informações divulgadas, o estado de saúde do ex-deputado Gerardo Renault é estável, com internação motivada por cuidados necessários diante da idade. Ainda assim, o episódio reforça um ponto crítico no cuidado com a população idosa.

Especialistas alertam que a desidratação, também presente no quadro, pode agravar infecções e acelerar a piora clínica. A combinação exige atenção redobrada de familiares e cuidadores.

A situação expõe uma falha recorrente: mudanças no comportamento de idosos ainda são subestimadas, quando podem ser um sinal claro de que algo não vai bem.

Em comunicado, os representantes tranquilizaram sobre a evolução do quadro clínico:

“Ele foi internado por causa de uma desidratação, o que acaba sendo normal na idade dele. Ele tem 96 anos, então acabou ficando internado por conta de cuidado mesmo, por conta da idade, mas ele está super estável, está bem”, afirmou a equipe.