Vini Jr. homenageia Virginia em público após rumores de traição - (crédito: Instagram)

Vini Jr. movimentou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (6) ao compartilhar uma homenagem romântica para Virginia Fonseca, que celebra 27 anos.

Apaixonado, o jogador publicou um álbum de fotos ao lado da namorada e aproveitou para se declarar.

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Na mensagem, Vinícius desejou felicidades e destacou características que admira na companheira.

"Siga sendo essa pessoa única: uma mãe maravilhosa, uma empresária de alto nível e uma mulher que não mede esforços para que todos à sua volta estejam felizes", escreveu.

Em seguida, reforçou a gratidão pela relação e pelos momentos compartilhados.

"Siga sendo essa pessoa única: uma mãe maravilhosa, uma empresária de alto nível e uma mulher que não mede esforços para que todos à sua volta estejam felizes. Muito obrigado pela companhia, pelos momentos e pelas risadas. Como é bom te ter por perto...", disse, encerrando a declaração com um “te amo”.

As imagens divulgadas mostram o casal em momentos descontraídos, após uma festa surpresa organizada pelo jogador em Madri.

A comemoração, no entanto, também repercutiu na internet por conta da expressão da influenciadora em alguns registros, o que levantou comentários e especulações entre internautas, especialmente diante de rumores recentes de uma possível traição por parte do jogador.

Ainda no domingo (5), Virginia se pronunciou para esclarecer a situação e explicar o motivo da aparência nas fotos.

“Estou com uma cara de acabada. Eu acordei oito da manhã aqui e hoje e não dormi de tarde, estou num sono surreal, três da manhã no Brasil. Parece que passou uns trezentos caminhões em cima de mim”, justificou.