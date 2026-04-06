Vini Jr. homenageia Virginia em público após rumores de traição

Vini Jr. movimentou as redes sociais na manhã desta segunda-feira (6) ao compartilhar uma homenagem romântica para Virginia Fonseca, que celebra 27 anos.
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Apaixonado, o jogador publicou um álbum de fotos ao lado da namorada e aproveitou para se declarar.
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Na mensagem, Vinícius desejou felicidades e destacou características que admira na companheira.
"Siga sendo essa pessoa única: uma mãe maravilhosa, uma empresária de alto nível e uma mulher que não mede esforços para que todos à sua volta estejam felizes", escreveu.
Em seguida, reforçou a gratidão pela relação e pelos momentos compartilhados.
"Siga sendo essa pessoa única: uma mãe maravilhosa, uma empresária de alto nível e uma mulher que não mede esforços para que todos à sua volta estejam felizes. Muito obrigado pela companhia, pelos momentos e pelas risadas. Como é bom te ter por perto...", disse, encerrando a declaração com um “te amo”.
As imagens divulgadas mostram o casal em momentos descontraídos, após uma festa surpresa organizada pelo jogador em Madri.
A comemoração, no entanto, também repercutiu na internet por conta da expressão da influenciadora em alguns registros, o que levantou comentários e especulações entre internautas, especialmente diante de rumores recentes de uma possível traição por parte do jogador.
Ainda no domingo (5), Virginia se pronunciou para esclarecer a situação e explicar o motivo da aparência nas fotos.
“Estou com uma cara de acabada. Eu acordei oito da manhã aqui e hoje e não dormi de tarde, estou num sono surreal, três da manhã no Brasil. Parece que passou uns trezentos caminhões em cima de mim”, justificou.
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