Ana Maria realiza desejo de Chaiany após pedido ao vivo; saiba qual - (crédito: TV Globo)

Eliminada do "BBB 26", Chaiany marcou presença no "Mais Você" desta segunda-feira (6), apresentado por Ana Maria Braga.

A participação veio logo após sua saída do reality, onde deixou a disputa com 61% dos votos.

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Antes de chegar ao estúdio, a ex-sister já havia protagonizado um momento que repercutiu entre o público.

Ao se despedir da casa e conversar rapidamente com Tadeu Schmidt, ela soube que participaria do programa matinal e fez um pedido inusitado ao vivo: "Bota nuggets, Ana Maria".

O pedido, que viralizou nas redes sociais e divertiu os telespectadores, acabou sendo atendida. Durante a entrevista, Ana Maria surpreendeu a convidada ao servir os tão sonhados empanados de frango.

Sem esconder a empolgação, Chaiany reagiu de forma bem-humorada enquanto aproveitava o lanche: "Tô amassando", disparou.

Ana Maria: “Você emagreceu, Chay.”



Chaiany: “Tô só a cabeça, Ana.”pic.twitter.com/EWySROmkwA — Central Reality (@centralreality) April 6, 2026