Ana Maria realiza desejo de Chaiany após pedido ao vivo; saiba qual

Eliminada do "BBB 26", Chaiany marcou presença no "Mais Você" desta segunda-feira (6), apresentado por Ana Maria Braga.
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A participação veio logo após sua saída do reality, onde deixou a disputa com 61% dos votos.
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Antes de chegar ao estúdio, a ex-sister já havia protagonizado um momento que repercutiu entre o público.
Ao se despedir da casa e conversar rapidamente com Tadeu Schmidt, ela soube que participaria do programa matinal e fez um pedido inusitado ao vivo: "Bota nuggets, Ana Maria".
O pedido, que viralizou nas redes sociais e divertiu os telespectadores, acabou sendo atendida. Durante a entrevista, Ana Maria surpreendeu a convidada ao servir os tão sonhados empanados de frango.
Sem esconder a empolgação, Chaiany reagiu de forma bem-humorada enquanto aproveitava o lanche: "Tô amassando", disparou.
Ana Maria: “Você emagreceu, Chay.”— Central Reality (@centralreality) April 6, 2026
Chaiany: “Tô só a cabeça, Ana.”pic.twitter.com/EWySROmkwA
ELA É ESPECIAL DEMAIS!!
chaiany pedindo pra ana maria botar nuggets amanhã no café da manhã com o eliminado ???????? #BBB26pic.twitter.com/KGZsykJzXD— turmapop #BBB26 (@turmapop) April 6, 2026
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