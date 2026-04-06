Ana Maria fala sobre peso de Chaiany e leva repostada inusitada da sister

Mesmo fora da casa do "BBB 26", Chaiany continua rendendo momentos cômicos para o público.
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Na manhã desta segunda-feira (6), a ex-participante esteve no "Mais Você", onde conversou com Ana Maria Braga sobre sua passagem pelo reality.
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Durante a entrevista, um comentário sobre a aparência da goiana acabou virando motivo de brincadeira.
Ao observar que a convidada aparentava ter perdido peso durante o confinamento, Ana Maria recebeu uma resposta bem-humorada.
"Vixi, tô só a cabeça, Ana!", disse Chaiany, arrancando risadas tanto da apresentadora quanto do Louro Mané.
A eliminação da sister aconteceu no domingo (5), quando ela enfrentou o 14º Paredão ao lado de Juliano Floss e Marciele, sendo a mais votada pelo público, com 61%, e deixando a competição.
Ana Maria: “Você emagreceu, Chay.”
Chaiany: “Tô só a cabeça, Ana.”pic.twitter.com/EWySROmkwA— Central Reality (@centralreality) April 6, 2026
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