Maíra Cardi expõe diagnóstico de doença da filha caçula: 'Carne viva'

Um desabafo compartilhado por Maíra Cardi nas redes sociais trouxe à tona um episódio delicado envolvendo sua filha caçula, Eloáh, de apenas cinco meses.

A empresária revelou que a bebê enfrentou um quadro grave de irritações na pele, que já apresenta melhora após o início do tratamento adequado.

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Segundo Maíra, o momento mais crítico ocorreu no último fim de semana, quando as lesões se intensificaram de forma preocupante.

"Graças a Deus está bem melhor. [...] A Eloáh piorou muito. No sábado ela piorou muito, ficou em carne viva. Esse vídeo aí é ela no sábado a noite, quando eu entrei em desespero. Ela é boazinha, não reclama. Mas deveria estar na carne viva, porque quando a gente passou a pomada que o médico indicou, ela berrou. E ficamos morrendo de dó", relatou.

A influenciadora também destacou a mobilização de seguidores e conhecidos, que contribuíram com indicações médicas.

Entre os nomes citados, está Paula Lavigne, esposa de Caetano Veloso, que ajudou a viabilizar o contato com uma especialista.

"Queria muito agradecer a todos vocês. Muita gente se mobilizou graças ao vídeo que gravamos. Conseguimos um super respaldo. [...] Ela [Leticia, social media] falou com a Paula [Lavigne], mulher do Caetano Veloso, que tem uma médica maravilhosa, a Ludmilla. Ela me atendeu de prontidão, juntou uma galera da USP para estudar o caso da Eloáh".

Inicialmente, a equipe médica considerou o diagnóstico de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), condição que já havia sido apontada anteriormente pelo pediatra da criança.

Ainda assim, Maíra afirmou que o quadro exigia uma investigação mais aprofundada.

"Chegaram na conclusão que era alergia mesmo, a APLV [Alergia à Proteína do Leite de Vaca]. Entre outros médicos, o doutor Thiago, pediatra dela, que é maravilhoso. Ele já tinha dado esse diagnóstico, já tinha falado do leite e tudo mais. Mas não foi esse o diagnóstico final. Vocês vão ficar surpresos".

A influenciadora explicou que, por não consumir leite de vaca, estranhou o diagnóstico inicial, já que a filha se alimenta exclusivamente de leite materno.

A resposta veio após a consulta com uma nutricionista, que identificou outras sensibilidades alimentares.

"E ela foi a pessoa certeira, porque todo mundo tinha dado como alergia do leite de vaca. Só que eu, Maira, não consumo nada de leite de vaca. E ela está tomando do meu leite. E foi o que eu falei, não fazia sentido. [...] Estamos tratando a raiz, porque é o que dá para fazer. O mais importante. Fizemos os exames e saiu que ela é alérgica a soja, milho e leite. Então, estamos trocando tudo o que temos que trocar".

Além das restrições alimentares, exames também indicaram reações a produtos de limpeza, o que agravou o quadro dermatológico da bebê.

"E produtos de limpeza também. O que acontece... quando você está intoxicada, que é o caso dela, ela está intoxicada porque já tinham outras coisas. No teste deu que ela estava intoxicada de solvente e água sanitária, que passavam nas bacias", contou.

"Sim, enxaguavam, mas não sai. Então, precisamos cuidar com o detergente, sabão em pó e tudo isso. Porque a pele do bebê é muito sensível. O maior órgão que temos é a pele. E ela absorve tudo. [...] A bebê estava intoxicada e isso fez com que a pele dela ficasse mais alergênica", concluiu.































