Adriana Esteves é exposta após gesto com mãe e bebê em aeroporto

Um gesto de solidariedade protagonizado por Adriana Esteves chamou atenção nas redes sociais nos últimos dias.

A história foi compartilhada por Gizele Abrantes, que relatou ter recebido ajuda da atriz enquanto enfrentava dificuldades durante uma viagem sozinha com a filha pequena em um aeroporto.

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Segundo a psicopedagoga, o momento aconteceu em meio à correria da esteira de bagagens, quando ela tentava conciliar mala, mochila e a bebê no colo. Foi nesse instante que Adriana se aproximou e ofereceu apoio espontaneamente.

"Hoje, viajando sozinha com a Isabela, na correria da esteira, com mala, mochila e bebê no colo, uma mulher se aproximou e disse: 'Posso te ajudar? Eu sei que nem todo mundo gosta, mas estou vendo você sozinha'. Era a Adriana Esteves. Com toda delicadeza, me ajudou com o carrinho, com um cuidado tão genuíno", relatou.

A cena também foi acompanhada por Vladimir Brichta, marido da atriz, que, de acordo com o depoimento, observava a situação com tranquilidade.

"Ao lado, Vladimir Brichta, paciente, esperando com um sorriso. Não tirei foto, mas ficou algo muito maior que isso. Num mundo em que as pessoas têm tanto receio de serem abordadas, ela escolheu parar, olhar e ajudar. Às vezes, é de onde a gente menos espera que vem o acolhimento", completou Gizele.

Atualmente, Adriana pode ser vista na televisão na reprise de Avenida Brasil, exibida no “Vale a Pena Ver de Novo”, onde interpreta a marcante Carminha.















