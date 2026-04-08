BBB 26: Milena não supera saída de Samira e deixa Ana Paula de escanteio - (crédito: TV Globo)

A saída de Samira Sagr do “BBB 26” pegou Milena Moreira de surpresa, que não escondeu o impacto emocional da eliminação desta última terça-feira (7).

Abalada, Milena chorou diversas vezes e demonstrou inconformismo com o resultado da votação. Em uma conversa com Ana Paula, Juliano Floss e Leandro, ela questionou a escolha do público.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

"Não faz sentido deixar uma bruxa, um capeta desse e tirar ela! Eles querem o quê? Que a casa pegue fogo? Por isso que tiraram Samira? Porque fizeram isso? Não tem sentido nenhum!", disparou.

A resposta veio na sequência, quando Ana Paula citou a decisão do público. "Tem sentido, é o povo que manda e a trajetória dela foi incrível!", afirmou.

Ainda assim, Milena manteve sua posição e indicou quem pretende mirar nos próximos votos dentro do jogo.

"Eu voto na Jordan, continuo. Se eu for Líder, indico ela direto. Se for pra votar, eu voto nela de novo", declarou.

Sem conseguir lidar com a eliminação, a participante optou por se isolar. Ela colocou Ana Paula e Juliano de escanteio, e retornou ao quarto onde passou a noite dormindo na mesma cama que era ocupada por Samira.