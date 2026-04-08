Vaza cachê astronômico recebido por Suzane von Richthofen para documentário

Trechos de um documentário ainda inédito colocaram novamente Suzane von Richthofen no centro do debate público.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
A circulação desse material nas redes sociais e em sites de notícias ocorreu após o vazamento de partes da produção da Netflix, batizada de “Suzane Vai Falar”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Paralelamente à repercussão do vazamento, surgiram informações sobre os bastidores da produção.
Segundo a coluna “Outro Canal”, do jornal Folha de S. Paulo, a empresa de streaming desembolsou R$ 500 mil para viabilizar a presença de Suzane no documentário.
O projeto, que revisita a história da própria Suzane, conta com autorização da personagem principal, condenada pelo assassinato dos pais em 2002.
Sua participação se dá por meio de um depoimento exclusivo, considerado o fio condutor da narrativa. A obra segue em fase de pós-produção e deve chegar ao catálogo da plataforma ainda neste ano.
O documentário, no entanto, foi exibido para um grupo seleto de pessoas, entre eles jornalistas.
Segundo relatos, o projeto mostra o cotidiano de Suzane com o marido, filho e até mesmo a semana de Natal da família. O foco, entretanto, é a infância de Suzane e a época em que ocorreu o fatídico crime.
Saiba Mais
- Mariana Morais BBB 26: Milena toma atitude contra Ana Paula e pode não chegar à grande final
- Mariana Morais Erick Jacquin sofre atentado em táxi e relata o pior nas redes sociais
- Mariana Morais Andressa Urach engata em nova profissão com foco na saúde pública
- Mariana Morais Nesta terça, Roberto Rabello floresce no palco do Mulheres com uma participação especial cheia de emoção
- Mariana Morais Suzane von Richthofen diz que 'antiga Suzane' morreu junto com os pais
- Mariana Morais Afinal, marido e filho de Suzane von Richthofen aparecem em novo documentário?