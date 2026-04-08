Samira reage ao assistir momentos de falsidade contra Ana Paula e Milena

Samira assiste os próprios momentos de falsidade contra Ana Paula e Milena - (crédito: TV Globo)

Eliminada do “BBB 26”, Samira Sagr participou, já na madrugada desta quarta-feira (8), do “Bate-Papo BBB”, conduzido por Ceci Ribeiro e Gil do Vigor.

Durante a entrevista, a ex-sister foi surpreendida com a exibição de um compilado de cenas em que aparece criticando aliadas dentro do reality, como Ana Paula Renault e Milena Moreira.

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Entre os trechos exibidos, estavam falas em que Samira sugere estratégias contra Milena, incluindo a possibilidade de colocá-la no Paredão, além de comentários chamando Ana Paula de manipuladora.

Também foi relembrada uma situação em que ela teria articulado para que a veterana fosse impedida de participar da festa do líder, comandada por Alberto Cowboy.

Diante das imagens, a eliminada afirmou não se recordar dos episódios. "Mas como nós temos o VAR, vamos rever", reagiu Gil antes da exibição do material.

Após assistir às cenas, Samira demonstrou surpresa com as próprias atitudes e tentou contextualizar o comportamento dentro do confinamento.

"Estou passada, tá, gente? Eu acho que tem os momentos que a gente briga e fica com a cabeça quente. E como a casa é pequena, às vezes a gente só quer desabafar, conversar. Eu estava muito triste porque, realmente, eu tinha brigado com a Ana, a gente tinha discutido, e depois, a gente se resolveu. Mas eu não vi com o intuito de falar mal", declarou.

Na sequência, Gil do Vigor questionou especificamente o episódio envolvendo o pedido para barrar Ana Paula da festa. A ex-BBB voltou a afirmar que não se lembrava do ocorrido.

"Esse aí eu me surpreendi, não lembrava. [...] Eu me surpreendi comigo mesma", concluiu.

SAMIRA VENDO ELA SENDO FALSA E FICANDO CHOCADA KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK AI #BBB26 pic.twitter.com/WA4o3AZkaY — thiago (@httpsrealitys) April 8, 2026

Gil do Vigor deu o "baile" dele na Samira e já começou metendo: "Você pode enganar todo mundo por quase todo o tempo, quase todo mundo por todo tempo, mas você não pode enganar todo mundo por todo tempo" #BatePapoBBB #BBB26 #RedeBBB pic.twitter.com/w6CcSR6gj9 — nico no #BBB26 ???? (antigo @ntvnasredes) (@feeddonico) April 8, 2026