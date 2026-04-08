Longe da família, jornalista da Globo revela motivo de não morar no Brasil

Vivendo há anos em Londres, Cecília Malan comentou publicamente as razões que a levam a manter a rotina no exterior, mesmo com a maior parte da família no Brasil.

Aos 42 anos, a correspondente da TV Globo destacou que a decisão está diretamente ligada ao bem-estar da filha, Olímpia, de 7 anos.

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Durante participação no “Mais Você”, exibido nesta terça-feira (8), a jornalista explicou que prioriza a convivência da menina com o pai, o jornalista francês Pierre Antoine.

"O pai da Olimpia é estrangeiro. Se não fosse um bom pai, poderia ser uma escolha mais fácil. Mas é um excelente pai, presente. Eles tem uma relação linda. Não posso privar a minha filha dessa relação. E ele não tem ligação com o Brasil. Nosso 'futuro imediato' é em Londres", afirmou.

Segundo Cecília, a proximidade entre os dois facilita a criação compartilhada, com divisão equilibrada da rotina da criança. "A gente alterna fins de semana, divide férias escolares".

O relacionamento entre Cecília e Pierre durou cerca de uma década. Após o fim, a jornalista teve um namoro discreto com o ator Murilo Benício, mas a relação terminou no ano passado.